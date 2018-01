Massa pode ficar com vaga da Jordan O brasileiro Felipe Massa viu crescerem nesta quinta-feira as suas chances de pilotar para a Jordan na temporada 2003 da Fórmula 1. O aumento da cotação se deu com o anúncio de Eddie Irvine de que está fora da equipe. Em grave crise financeira, a Jordan não aceitou pagar os cerca de US$ 10 milhões que o irlandês queria ganhar. Além de Massa, que espera acertar até o final do mês, outro brasileiro, Enrique Bernoldi, e o inglês Anthony Davidson lutam pela vaga. Irvine, de 37 anos, se disse "triste?? com o afastamento, ao mesmo tempo em que deu uma pista sobre o que outro piloto precisaria para substitui-lo. "A Jordan deve buscar um piloto que leve dinheiro para a equipe. Eu só tenho velocidade, credibilidade e experiência??, escreveu, em sua coluna no jornal inglês The Sun. Seu destino pode ser a Cart. O dinheiro, aliás, parece ser o fator de maior ameaça a Felipe Massa. Por isso, ele estaria tentando conseguir, no Brasil, US$ 5 milhões em patrocínio - no final do ano passado, a Jordan chegou a pedir US$ 9 milhões pela vaga. Do contrário, só deve continuar liderando a corrida pelo posto se os seus concorrentes diretos também não conseguirem dinheiro. Esse parece ser o caso de Davidson, piloto de testes da BAR, que já declarou estar conformado por não disputar a temporada da F1. Bernoldi também dependeria da retomada das negociações, interrompidas há um mês, da Red Bull com a Jordan para comprar parte da equipe. Outra hipótese favorável a Massa é a Jordan conseguir o patrocinador principal que procura. Até porque, no aspecto técnico, ele é o favorito. Sem contar que é um piloto barato - ganhava menos de US$ 500 mil na Sauber.