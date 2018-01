Massa pode nem correr em Indianápolis O piloto brasileiro Felipe Massa corre o risco de sequer correr a próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 pela Sauber, marcada para o dia 29 de setembro, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Ele já seria substituído pelo alemão Heinz-Harald Frentzen, contratado pela escuderia suíça para a temporada de 2003. Frentzen testa quinta-feira, em Silverstone, o carro da Sauber. Se ele se sentir confortável, couber nele, substitui o brasileiro no GP dos EUA. Massa foi, em Monza, punido incompreensivelmente com 10 posições no grid, a valer em Indianápolis, por ser considerado culpado pelo acidente com Pedro de la Rosa, da Jaguar. Assim, a equipe pensa na substituição imediata para aumentar suas chances de conseguir pontos no Mundial de Construtores. Frentzen rompeu seu contrato com a Arrows no início de agosto e vai correr pela Sauber a partir do ano que vem. Além de Indianápolis, Frentzen disputaria também a prova de Suzuka, a última etapa do mundial 2002.