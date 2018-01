Massa pode perder vaga para inglês O que parecia ser um acordo iminente tornou-se, agora, uma realidade distante. Dificilmente Felipe Massa, piloto revelação da temporada passada, irá correr pela equipe Jordan. Nesta segunda-feira, o seu diretor de marketing, Mark Gallagher, afirmou que espera anunciar, nesta terça-feira, o companheiro de Giancarlo Fisichella e o grande favorito, agora, é o inglês Ralf Firman, de 27 anos. ?Ralf esteve na sede de nosso time nesta segunda-feira, mas nada foi assinado ainda. Espero que até esta quarta-feira tudo se resolva, embora continuamos negociando com Felipe Massa e Gary Paffett.? Segundo parte da imprensa inglesa, o negócio foi fechado e Ralf deve ser oficializado nesta terça-feira na última vaga em aberto na Fórmula 1, apesar do desmentido de Gallagher. O piloto é filho de Ralf Firman, proprietário da conhecida fábrica de carros de corrida Van Diemen, sempre nas categorias-escola. E foi Firman, o pai, o primeiro chefe de equipe de Ayrton Senna quando ele foi para a Europa, em 1981, para disputar o Campeonato Inglês de Fórmula Ford 1600, o qual conquistou. Antes de fundar a Van Diemen, Firman foi mecânico de Emerson Fittipaldi na Lotus, no início dos anos 70. O filho de Ralf seguiu carreira no automobilismo também e chegou a ser campeão inglês de Fórmula 3, em 1996, ano em que também venceu o conceituado GP de Macau. Ano passado, Firman venceu a Fórmula Nippon, a super Fórmula 3000 japonesa, pela equipe do ex-piloto Satoru Nakajima. Caso seja mesmo o escolhido, como afirmam os ingleses, parece não haver dúvida de que o total de patrocínio levado pelo piloto a Eddie Jordan tenha superado o obtido pelos outros dois concorrentes à vaga. Jordan estaria pedindo US$ 7 milhões pelo posto de segundo piloto. Ricardo Tedeschi, empresário de Massa, comentou nesta segunda-feira estranhar a notícia. ?Chegamos a um acordo com a Jordan e ficou estabelecido que eles nos avisariam para vir a São Paulo para a assinatura do contrato ou nos chamariam para ir até lá. Não fomos comunicados de nenhuma alteração do combinado." Já Massa declarou, por meio de sua assessoria de imprensa, ?que toda essa situação o estava deixando muito ansioso." Se Firman for confirmado, as alternativas de Massa não são muitas: piloto de testes da Ferrari, caso os italianos confirmem, agora, o convite feito meses atrás, ou permanecer também como piloto de testes da Sauber, equipe que correu ano passado. De novo o poder econômico de um piloto se sobrepôs à possível maior competência de outro.