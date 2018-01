Massa pode voltar para a Sauber Não é lei, mas ao menos na Fórmula 1 é regra geral: onde há fumaça, há fogo. Nesta terça-feira, o suíço Peter Sauber, sócio da Sauber, confirmou que os sinais de fumaça emitidos durante os dias de disputa do GP do Canadá foram mesmo provocados por seu tapete. O brasileiro Felipe Massa pode retornar à equipe que o lançou na categoria. "Ele é rápido, mas precisava adquirir experiência em um time grande. Não posso confirmar que será nosso piloto em 2004, embora seja uma das alternativas", elogiou Peter Sauber. Em Montreal, repercutiu com força o boato de que Massa retornaria à Sauber. A escuderia suíça corre com motor Ferrari e Jean Todt, diretor esportivo da Ferrari, falou com todas as letras: "Faremos o possível para Massa competir na próxima temporada. Sabemos já que ele é bom, falta descobrir quão bom". Massa é piloto de testes da Ferrari. Parece provável que Peter Sauber receba um ótimo desconto na fatura que a Ferrari lhe envia todo ano pelo uso do seu motor, sempre a versão anterior à do modelo usado por Michael Schumacher e Rubens Barrichello, estimada em US$ 18 milhões. As negociações prosseguem e estão sendo favorecidas pelo possível destino do alemão Nick Heidfeld, atual companheiro de Heinz-Harald Frentzen na Sauber. Embora não esteja mais sob contrato da Mercedes, Heidfeld pode se transferir para a Jordan, cujas conversas com a montadora alemã estão adiantadas para substituir a Ford. Já Frentzen não quer nem ouvir falar em aposentadoria, apesar dos 36 anos de idade e erros como o de Mônaco, quando bateu sozinho ainda na primeira volta. Dessa forma, ao menos hoje, a possível dupla da Sauber para 2004 seria Massa-Frentzen. O diretor-técnico da equipe, o alemão Willi Rampf, já trabalha no modelo do ano que vem, que será bastante distinto do atual, um tanto ultrapassado por ter como base ainda o eficiente carro de 2001, o que projetou Kimi Raikkonen para a Fórmula 1. Se as relações entre a Ferrari e a Sauber são próximas, entre a Ferrari e a Jordan nunca foram tão tensas. A assessoria do time italiano confirmou nesta terça-feira que Jean Todt será testemunha da Vodafone no processo que Eddie Jordan impôs à empresa inglesa. Jordan reivindica US$ 250 milhões da Vodafone alegando a existência de um acordo verbal entre eles para o patrocínio da equipe. Pouco antes de assinar o contrato, contudo, a Vodafone optou pela Ferrari. A justiça inglesa deve dar uma solução para o caso até o fim do mês.