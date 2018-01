Massa: pontos para levantar o astral Com a sétima colocação no GP do Bahrein, disputado neste domingo no circuito de Sakhir, Felipe Massa conquistou os dois primeiros pontos da Sauber em 2005. Feliz, o brasileiro disse que o resultado servirá para dar ânimo à equipe nas próximas corridas. ?Fomos competitivos mesmo com o crescimento das equipes adversárias. Este resultado vai nos motivar para o início da temporada européia?, resumiu Massa. Jacques Villeneuve, seu companheiro, abandonou a três voltas do fim com problemas na suspensão depois ser tocado por David Coulthard. A prova deste final de semana marcou o 200º GP da Sauber, na Fórmula 1 desde 1993. ?Estávamos cautelosos para o Bahrein por causa das dificuldades que enfrentamos na Malásia, mas deu tudo certo. Dentro das limitações do nosso equipamento, consegui ser veloz e constante. Em certos momentos, superei o ritmo do Button e do Coulthard, que têm carros mais rápidos que nós.? , disse ele, segundo a sua assessoria de imprensa. O piloto inicia na próxima sexta-feira, em Barcelona, seus testes visando ao GP de San Marino, marcado para Ímola em 24 de abril.