Massa: preocupação é com o capacete O preparador físico da equipe Sauber, Josef Leberer, estava preocupado, nesta quinta-feira, com o capacete de Felipe Massa, da marca BF, italiana. Ele tem tomada de ar na frente e não refrigera as porções mais alta e a traseira da cabeça, a que mais esquenta na pista de Sepang. Já o companheiro de Massa, o alemão Nick Heidfed, usa o capacete alemão Schuberth, que conta com o sistema. A preocupação é procedente já que a temperatura média no autódromo de Sepang é de 35 graus e sobe ainda muito mais no cockpit do carro.