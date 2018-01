Massa promete não mudar seu estilo O brasileiro Felipe Massa, da Sauber, está ?feliz da vida? com a nova fase de sua carreira na Fórmula 1. Em dezembro, já deve mudar para Mônaco ? hoje vive na pacata Wolerau, perto de Zurique, na Suíça. No ano que vem, estréia na Ferrari. E promete não deixar de ser o piloto que é. ?Toda pessoa segue a regra da empresa e no automobilismo não é diferente. Serei a mesma pessoa de sempre. Não vou arrancar o pé. Vou acelerar mais ainda. Não vou mudar porque irei para outra equipe?, avisou Massa. Sobre o novo companheiro, o alemão Michael Schumacher, Massa disse que ele é o parâmetro para todos os pilotos. Por isso, tentará absorver o máximo possível de sua experiência. ?Serei competitivo logo no começo. Vou trabalhar com a equipe, com os engenheiros, para o acertar o carro no início da temporada?, explicou. E o que aprendeu com a passagem de Rubens Barrichello na Ferrari? ?Ele mostrou ser bem competitivo. É difícil comentar porque quando comecei na Sauber ele já estava na Ferrari?, disse Massa. Massa está ?bem empolgado? com o GP do Brasil e, por enquanto, prefere falar da Sauber. ?Não posso esquecer que sou feliz na Sauber, que me deu a oportunidade de fazer 50 corridas. Espero dar bons resultados para a equipe nas três últimas que faltam. Vou pensar na Ferrari só no ano que vem?, garantiu. Para a etapa brasileira, ele espera largar entre os dez primeiros e buscar a melhor posição possível. No ano passado, largou da quarta colocação e chegou a liderar duas voltas. ?Foi uma emoção muito grande, porque liderei pela primeira vez a corrida no meu País. É sempre difícil dizer que vou brigar pelo pódio, mas vou fazer o máximo para chegar aos pontos?, afirmou Massa. Veja a galeria de fotos GP do Brasil 2005