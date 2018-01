Massa quer aprender na Ferrari Felipe Massa, de 21 anos, estará ao lado de Michael Schumacher e Rubens Barrichello nesta sexta-feira, na apresentação do novo carro da Ferrari, em Maranello, Itália, com um macacão vermelho igual ao deles. Dois dias depois de a Jordan comunicar que o inglês Ralph Firman havia vencido a disputa pela vaga na equipe, a Ferrari oficializou o brasileiro como seu piloto de testes. E Felipe assa irá substituir justamente outro brasileiro, Luciano Burti, que desempenhava quase as mesmas funções que ele terá pela frente. Para a imprensa italiana, Massa está sendo preparado para substituir um dos pilotos da equipe, no fim de 2004, quando terminam seus contratos. "Acertamos tudo mesmo apenas na terça-feira", disse o empresário do piloto, Ricardo Tedeschi, embora se acredite que o compromisso exista há mais tempo. Ao comentar seu futuro com o empresário, Massa disse que estava contente porque iria aprender com os melhores do mundo. "O Felipe ganhou uma bolsa de estudos, de graça, da melhor universidade do planeta", falou Tedeschi. Nesta quinta-feira, o piloto considerado revelação da última temporada da Fórmula 1 planejava com os dirigentes da Ferrari como será sua participação, amanhã, no lançamento do modelo F2003, se é que esse será mesmo o seu nome. Também nesta sexta-feira Massa dará sua primeira entrevista como piloto da Ferrari. Não foi definida ainda a estréia de Massa como piloto de testes da equipe, mas deverá ocorrer em breve. Não há nenhum time da Fórmula 1 que treine tanto quanto a Ferrari, que passa a ter agora dois pilotos brasileiros. Enquanto isso, Luciano Burti disse que pretende retornar a competir e a Telefonica World Series (TWS) deve ser o seu novo caminho profissional.