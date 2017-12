Massa quer fazer uma corrida agressiva

Apenas com o quinto lugar no grid para o GP do Canadá, que acontece neste domingo, Felipe Massa não escondeu a decepção pelo fraco desempenho da Ferrari, superada em todos os treinos do final de semana pela McLaren. O brasileiro aposta na estratégia dos pitstops para conseguir um melhor resultado na corrida. "Nosso único problema é que não fomos tão rápidos como os carros da McLaren. Amanhã [domingo] precisamos ser agressivos. Temos que ir para o ataque." "O resultado [da classificação] foi o que esperávamos, mas amanhã [da corrida] podemos ter uma estratégia que nos permita lutar por algo melhor. O que está claro é que os carros da McLaren foram um pouco melhores", analisou o brasileiro, que pela primeira vez no ano foi superado pelo companheiro equipe Kimi Raikkonen. "Largaremos na quarta e na quinta posição, mas é necessário esperar até amanhã [domingo] e ver o que acontece", disse. "Claro que a sessão classificatória não foi boa para nós, mas acho que para a corrida podemos mudar algumas coisas que permitam ter um melhor resultado", disse Massa, terceiro colocado no mundial de pilotos a cinco pontos do líder, o espanhol Fernando Alonso, da McLaren.