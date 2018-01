Massa reage e critica Sauber e a F1 Felipe Massa resolveu reagir à sua saída da Sauber. Em entrevista à revista Autosprint, o piloto brasileiro disse não entender a decisão de Peter Sauber, criticou a politicagem que existe na F1 e reclamou pelo fato de ter sido avisado de que perderia o lugar muito tarde, o que pode fazer com que fique a pé em 2003. "Não entendo por que Peter Sauber decidiu que não vou correr pela equipe no próximo ano, se durante toda a temporada não fiz outra coisa senão obedecê-lo. A Fórmula 1 deixou de ser apenas um esporte??, atacou. O brasileiro negocia com a Toyota e com a Jordan para 2003, mas como o mercado está quase fechado, poderá ficar sem lugar. Por culpa de Peter Sauber, entende Massa. "Ele me comunicou sua decisão (de tirá-lo da equipe) muito tarde, quando já não tinham lugares disponíveis. Poderia ter me dito antes.?? Massa também afirmou que não pretende ser piloto de testes da Sauber, como lhe foi oferecido após a equipe contratar o alemão Heinz-Harald Frentzen. Massa não concorda que sua saída se deva a erros que cometeu. "Em Nurburgring, Peter me pediu para deixar o Nick Heidfeld passar e deixei. É inútil continuarem dizendo que não acatei ordens do box.?? Na mesma edição da Autosprint, Peter Sauber declarou que optou por trocar o brasileiro pelo alemão Heinz-Harald Frentzen por entender que a dupla formada pelos jovens Heidfeld e Massa "não é suficiente para defender e consolidar a posição da Sauber de quarta força da F1??. A equipe briga com a Renault pela posição. O dirigente não perdeu a oportunidade de desvalorizar o trabalho de Massa. "Nós estávamos bastante acostumados com Kimi Raikkonen (que este ano foi para a McLaren) e isso nos levou a substitui-lo por um piloto jovem. Mas hoje nos perguntamos se Massa é suficiente bom para bater a Renault. A decisão que tomamos é pelo bem da escuderia.?? Também nesta terça-feira, outra revista européia especializada em automobilismo, a Auto, Motor and Sport, publicou que Heidfeld poderá deixar a Sauber. Ele iria para a Jordan em troca do italiano Giancarlo Fisichella. O motivo seria o interesse do Deutsche Post, patrocinador da Jordan, em ter um piloto alemão na equipe.