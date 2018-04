Massa reclama de 'azar' e lamenta 15.º lugar no Bahrein

"Eu fui realmente muito azarado nesta corrida e mesmo que seja verdade que muitas coisas podem acontecer neste esporte, não consigo achar uma explicação do porquê tantas delas precisam ser negativas. No começo, perdi espaço após a batida com o Sutil e depois perdi ainda mais tempo voltando dos pit stops após trocar os pneus e isso acabou com minhas chances de ter uma boa corrida", declarou.

Esta foi a primeira vez que Massa não pontuou na temporada, o que o deixou insatisfeito. Ele listou os problemas que teve com seu carro neste domingo e cobrou trabalho da Ferrari para que eles não voltem a acontecer na próxima etapa do Mundial, no GP da Espanha, no dia 12 de maio.

"No começo sofri com o carro saindo de frente nas curvas, mas não acredito que essa tenha sido a causa dos meus problemas. Ainda precisamos checar o que aconteceu com meus pneus para eles falharem dessa forma. Agora precisamos entender exatamente o que aconteceu e voltar a atenção imediatamente para a próxima corrida", comentou.