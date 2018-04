Massa ressalta 'orgulho' em lançamento da Ferrari

O brasileiro Felipe Massa afirmou estar "orgulhoso" de poder voltar a competir pela Ferrari neste ano no Mundial de F-1, equipe que lançou o seu novo carro para a temporada de 2010 nesta quinta-feira, em Maranello, na Itália.

No evento de lançamento do monoposto batizado com o nome F10, Massa dividiu as atenções com o seu novo companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, e agora espera retornar com sucesso à categoria depois de ficar de fora da parte final da temporada de 2009 por causa do grave acidente sofrido no treino oficial do GP da Hungria.

"Eu estou orgulhoso de estar aqui em outra apresentação e espero que esse carro seja competitivo. Eu estou cheio de energia e realmente feliz de estar aqui", ressaltou Massa, que depois comentou os problemas vividos em 2009.

"É um momento especial porque o ano passado foi bem difícil. Eu tive o acidente e tudo mais o que aconteceu", reforçou o piloto brasileiro, que diz estar certo de que a Ferrari voltará a brigar pelo título depois de ter realizado uma temporada frustrante. "Vamos lutar pelo campeonato. Nossa Ferrari, o carro vermelho, estará na pole-position", garantiu.