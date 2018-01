Massa roda e Raikkonen domina os treinos O brasileiro Felipe Massa rodou e ficou apenas na quarta colocação (1min33s772) da segunda sessão de treinos para o GP do Bahrein. Seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen repetiu o bom resultado da primeira sessão e terminou com o melhor tempo do dia: 1min33s527. Massa teve muito azar ao passar por cima de uma poça de óleo que havia saído do carro do britânico Jenson Button (Honda), que rodou após o motor de seu carro pegar fogo pouco antes do brasileiro passar pelo mesmo local. O piloto da Ferrari chegou a voltar para a pista, mas só conseguiu dar mais algumas voltas. Ao contrário de seu companheiro de equipe, o brasileiro Rubens Barrichello melhorou muito a 17.ª colocação conseguida na primeira sessão. Ele terminou em 11.º, com o tempo de 1min34s366. Atrás de Raikkonen ficou a grande sensação da temporada 2007, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que cravou 1min33s540. Mas a grande surpresa foi a terceira colocação do polonês Robert Kubica (BMW), com o tempo de 1min33s732. Vencedor do GP da Malásia e atual primeiro colocado no campeonato, Fernando Alonso foi discreto e preferiu não forçar seu carro. O espanhol terminou em quinto (1min33s784). Confira o tempo dos pilotos na 2.ª sessão 1.º - Kimi Raikkonen (Ferrari), 1min33s527 2.º - Lewis Hamilton (McLaren), 1min33s540 3.º - Robert Kubica (BMW), 1min33s732 4.º - Felipe Massa (Ferrari), 1min33s772 5.º - Fernando Alonso (McLaren), 1min33s784 6.º - Alexander Wurz (Williams), 1min33s973 7.º - Nick Heidfeld (BMW), 1min34s076 8.º - Nico Rosberg (Williams), 1min34s189 9.º - David Coulthard (Red Bull), 1min34s359 10.º - Jarno Trulli (Toyota), 1min34s366 11.º - Rubens Barrichello (Honda), 1min34s391 12.º - Heikki Kovalainen (Renault), 1min34s585 13.º - Anthony Davidson (Super Aguri), 1min34s595 14.º - Mark Webber (Red Bull), 1min34s677 15.º - Giancarlo Fisichella (Renault), 1min34s796 16.º - Takuma Sato (Super Aguri), 1min35s001 17.º - Vitantonio Liuzzi (STR), 1min35s268 18.º - Ralf Schumacher (Toyota), 1min35s427 19.º - Adrian Sutil (Spyker), 1min35s582 20.º - Scott Speed (STR), 1min35s687 21.º - Christijan Albers (Spyker), 1min35s835 22.º - Jenson Button (Honda), 1min36s079