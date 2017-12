Massa rompe contrato para ficar livre para a Fórmula 1, diz jornal

O brasileiro Felipe Massa deu mais um passo para cancelar a aposentadoria da Fórmula 1. Segundo o jornal espanhol Marca, o piloto cancelou um contrato já assinado para correr em 2017 pela Fórmula E, categoria de carros elétricos, assim que soube da despedida da categoria do alemão Nico Rosberg, atual campeão mundial, decisão que alterou o possível grid da próxima temporada da F-1.

De acordo com o diário espanhol, o rompimento do vínculo se deu de forma amistosa. Massa, agora livre do contrato estabelecido anteriormente, está à espera da definição de quem será o substituto de Rosberg na Mercedes. O favorito para a vaga é o ex-companheiro do brasileiro na Williams o finlandês Valtteri Bottas. A possível mudança abriria espaço para Massa permanecer na equipe inglesa.

A possibilidade dessa combinação se confirmar aumentou com o anúncio da contratação de Pascal Wehrlein pela Sauber. O alemão era um dos cotados à possível vaga deixada por Rosberg, já que foi piloto de testes da Mercedes antes de estrear na Fórmula 1 em 2016, na Manor.

Massa afirmou em setembro do ano passado que sairia da Fórmula 1 ao fim da temporada. No GP do Brasil, penúltimo do calendário, o piloto recebeu homenagens e saiu da prova bastante emocionado. Em entrevista ao Estado em novembro, ele afirmou que a Fórmula E era uma das três categorias em que pensava correr. As outras duas eram a DTM e o Mundial de Endurance.