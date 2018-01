Massa se diz feliz com 1.ª vitória na temporada A vitória do piloto brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, neste domingo no Grande Prêmio do Bahrein foi aliviante, tanto para o brasileiro quanto para a equipe. Os festejos assim que ele recebeu a bandeirada pela vitória foram imediatos. ?Você pilotou como um campeão?, disse o diretor da Ferrari, Jean Todt, pelo rádio, enquanto Felipe Massa gritava ?fantástico, fantástico?. E Massa terá de continuar guiando como nunca para ser campeão. Com o segundo lugar do brilhante Lewis Hamilton, da McLaren, terceiro de Kimi Raikkonen, seu parceiro de Ferrari, e o quinto do bicampeão Fernando Alonso, da McLaren, o Mundial tem um empate tripo na liderança, com 22 pontos. Massa vem logo a seguir, com 17. ?A disputa está mais aberta que nunca, ficou como todos esperavam e estou contente de, agora, estar no meio do que estão lutando pelo campeonato.? Falou mais: ?a nova Ferrari não deve nada à antiga.? A semana de Massa, no entanto, foi bastante difícil. ?As pessoas me criticaram pelo erro na Malásia, acho que até demais?, disse. ?A melhor resposta é essa, na pista.? "Estou encantado com o trabalho da equipe, com a estratégia e com tudo. Porém, temos que continuar trabalhando duro. Os carros da McLaren estão perto, portanto temos manter esta linha", falou o brasileiro, que neste domingo alcançou sua terceira vitória em uma Grande Prêmio de Fórmula 1. ?Estamos bem conscientes de que não será fácil. Quem diria que a McLaren seria logo de cara um adversário tão difícil??, questionou Massa. ?A saída é trabalharmos ainda mais duro, estar atento a cada detalhe, não perder uma única oportunidade nas corridas.? A próxima etapa, quarta do calendário, será apenas dia 13 de maio, em Barcelona. ?Essa parada é ótima, vou para o Brasil, as coisas não saíram como eu imaginava nas duas primeiras provas, aliás, dedico essa vitória a minha namorada, Rafaela, pela paciência comigo nesse período.? Os dois irão se casar no fim do ano. Atualizado às 16h45 para acréscimo de informações