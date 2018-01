Massa se entusiasma com nova Ferrari A Ferrari apresentou hoje, no circuito de sua propriedade, Mugello, próximo a Florença, o carro com que pretende retornar às vitórias e à fase de grandes conquistas na Fórmula 1. O novo modelo se chama 248 F1. Dia 16, em Fiorano, Michael Schumacher o experimentou e disse ter ficado com ?uma boa impressão.? Felipe Massa, seu companheiro, abordou já hoje um tema que atormentou Rubens Barrichello, a quem substitui: ?Uma escuderia como a Ferrari necessita que seus dois pilotos possam obter sempre o máximo e, portanto, não tenho dúvidas de que nos dará todo apoio possível.? O projeto do 248 F1 foi, como o do F2005, coordenado pelo italiano Aldo Costa e apenas supervisionado por Rory Byrne, responsável pelos carros que deram a Schumacher e à equipe os campeonatos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. ?Estamos bastante satisfeitos com os resultados do 248 F1. Aerodinâmica, suspensões, distribuição de peso, tudo foi revisto?, explicou Costa. O monoposto tem motor de 2,4 litros e a arquitetura V-8, como manda o regulamento deste ano. Em 2005 o motor tinha 3,0 litros e era um V-10. Massa falou com entusiasmo da nova Ferrari. ?Quando eu andei (sexta-feira, em Fiorano), fazia muito frio, por isso meu julgamento pode não ser muito preciso, mas o 248 F1 me pareceu confiável, equilibrado, além de reagir bem às modificações de acerto.? Ao contrário das últimas temporadas, a Ferrari irá treinar em conjunto com outras equipes. ?Schumacher testará o 248 F1 quinta e sexta-feira em Barcelona?, esclareceu a assessoria de imprensa. Perguntaram ao alemão se ele não se sentia velho, aos 37 anos, para pilotar na Fórmula 1: ?O que conta não é a idade no passaporte, mas a idade física e mental e alguns aspectos, por isso me sinto capaz de ensinar algumas coisas a esses jovens?, respondeu.