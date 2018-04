Massa simula GP e elogia Sauber Pela primeira vez Felipe Massa simulou um GP de Fórmula 1. Hoje o jovem brasileiro, piloto da Sauber, completou 82 voltas no circuito da Catalunha (o GP em Barcelona tem 65 voltas), divididas em séries de 22, número semelhante ao que cumpriria numa corrida com dois pit stops. "A nova Sauber (modelo C21) é muito constante", elogiou. Massa, com volume considerável de gasolina no tanque obteve o 10.º tempo do dia, 1min20s379. Para confirmar as qualidades do carro, Nick Heidfeld, seu companheiro, em condição de classificação, pouca gasolina e pneus novos, fez o terceiro tempo, 1min18s749 (86). "Acho que amanhã poderei também simular uma sessão de classificação", disse Massa. Hoje foi a vez de Juan Pablo Montoya andar com a nova Williams FW24. Ele completou 27 voltas, sendo a melhor em 1min20s344, nona do treino. Jenson Button trabalhou pelo segundo dia com o carro 2002 da Renault. Fez 1min20s832 (38), 13.º tempo, enquanto Takuma Sato acelecerou a nova Jordan, 1min22s048 (30) 15.ª marca.