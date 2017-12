Massa sofre acidente em Barcelona O piloto brasileiro Felipe Massa, da Sauber, sofreu um acidente, nesta quinta-feira, durante os treinos livres no circuito espanhol de Montmeló. ?Pisei no pedal e ele foi até o fundo. Acho que o óleo vazou e o carro não teve mais como parar. Saí reto e bati com violência. Felizmente, nada sofri e consegui deixar o cockpit sozinho?, disse Massa. A duas voltas para encerrar a simulação de corrida prevista pela Sauber para o terceiro e último dia de treinos coletivos, Massa, aparentemente, perdeu os freios e bateu sua Sauber na saída da longa reta principal de quase um quilômetro. O impacto contra as barreiras de proteção foi tão forte que o volante partiu-se em três partes. Massa saiu do carro um pouco tonto, mas ileso e nem precisou ir ao ambulatório. "Consegui completar uma boa quantidade de voltas nos dois dias e me sinto confiante para Silverstone", afirmou o piloto, referindo-se à décima etapa do Campeonato Mundial, que será disputada dia 7 de julho, na Inglaterra. Confira os principais tempos do treino desta quinta-feira: 1) Kimi Raikkonen - McLaren - 1min17s812 - 92 voltas 2) Alexander Wurz - McLaren - 1min17s998 - 52 voltas 3) Antonio Pizzonia - Williams - 1min18s104 - 97 voltas 4) Heinz-Harald Frentzen - Arrows - 1min18s834 - 82 voltas 5) Jenson Button - Renault - 1min19s147 - 103 voltas 6) Giancarlo Fisichella - Jordan - 1min19s321 - 67 voltas 7) Felipe Massa - Sauber - 1min19s344 - 92 voltas