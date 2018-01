Massa sonha em correr pela Ferrari Felipe Massa tem apenas 21 anos, mas já aprendeu que, para ter um bom futuro, é preciso saber aproveitar o presente. É isso que está tratando de fazer, agora que é piloto de testes da Ferrari. Tornar-se titular da equipe o tornaria a pessoa "mais feliz do mundo?, como ele próprio admite. Porém, tudo a seu tempo. "Sou novo. Meu objetivo, agora, é aprender o máximo possível. E já estou aprendendo bastante com a equipe e seus três pilotos (Michael Schumacher, Rubens Barrichello e Luca Badoer, também piloto de testes). Tudo o que eu aprender este ano será importante para o futuro?, disse Massa, hoje, em São Paulo. O piloto define como "emocionante? o fato de trabalhar na Ferrari. "Estou ajudando a equipe no desenvolvimento da eletrônica, da aerodinâmica e os pneus?, exemplifica. Na temporada passada, o brasileiro foi um dos pilotos titulares da Sauber. Perdeu o lugar e admite "querer muito? voltar a competir. Para que isso aconteça com um carro da Ferrari, vai ter de evoluir como piloto - seu trabalho nos testes tem merecido elogios dos integrantes da equipe e dos jornalistas italianos -, amadurecer e, importante, esperar. Isso porque os contratos de Schumacher e Rubinho e só terminam no final de 2004. Assim, se Massa quiser voltar a participar do campeonato antes de 2005, provavelmente terá de ser por outro time, possibilidade que Massa não descarta. "Claro que quero voltar a correr, pode até ser em outra equipe. Mas se for pela Ferrari significará a realização de um sonho.? O brasileiro pode até vir a correr novamente pela Sauber, se a equipe precisar, ou mesmo fazer testes para os suíços - segundo Peter Sauber, isso ficou acertado no acordo em que ele liberou Massa para a Ferrari. Massa, porém, não admite essa hipótese: "Meu contrato é com a Ferrari?, garante. Mas deixa no ar a possibilidade de isso ocorrer: "Faço o que eles pedirem. Se eles pedirem para eu fazer um treino pelo Sauber, vou sem nenhum problema.?