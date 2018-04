Massa supera Alonso em prova de carros de turismo

Dirigindo um carro de 100 cavalos de potência e tração nas quatro rodas, Massa venceu a prova após ultrapassar o espanhol nos trechos finais do circuito. Alonso acabou parado na pista gelada após tocar no seu novo companheiro de equipe. Os pilotos da MotoGP, o americano Nicky Hayden e o australiano Casey Stoner, aproveitaram o vacilo do espanhol e cruzaram a linha de chegada.

Na prova de kart, sobre um lago congelado, Massa terminou a corrida atrás apenas de Nicky Hayden, da Ducati. Alonso chegou a protagonizar boa disputa com o brasileiro, mas rodou sozinho na pista e acabou em quinto lugar.

Agora os dois pilotos da Ferrari só devem se reencontrar no dia 28, quando a Ferrari apresentará o modelo 2010 do seu carro, em Maranello. Massa poderá realizar o chamado "shakedown", teste primário dos sistemas, em Fiorano, antes do embarque para os testes de Valência, no dia 1.º de fevereiro.