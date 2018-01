Massa supera recorde de Schumacher Felipe Massa conseguiu superar um recorde de Michael Schumacher. Piloto de testes da Ferrari, o brasileiro completou 70 voltas na pista de Fiorano, nesta quinta-feira, e, na mais veloz, registrou o melhor tempo já obtido pelo modelo F2002 no traçado de 2.976 metros do circuito italiano: 57s378. A marca é 98 centésimos de segundo melhor que o recorde de Schumacher em Fiorano, 57s476, estabelecido em julho do ano passado. A temperatura desta quinta-feira, entre 3 e 9 graus, ajudou o brasileiro, se comparada ao dia em que Schumacher fez os 57s476, quando estava cerca de 20 graus mais quente. Mas o fato não diminui o mérito de Massa nesse seu início de trabalho na Ferrari. Já na sua primeira experiência com o F2002, semana passada, Massa se aproximou bastante dos tempos de Schumacher e agora, superou o alemão. O recorde absoluto de Fiorano, contudo, ainda é do pentacampeão da Fórmula 1, que chegou a 56s786 no último dia 14, com a nova Ferrari F2003-GA. Massa segue treinando na pista de testes da Ferrari nesta sexta-feira. Preparativos finais - Sexta e sábado são também os últimos dias de testes para as dez escuderias que irão disputar o Mundial de Fórmula 1, porque domingo está prevista a partida dos vôos - dois de Londres e um de Milão - que levarão os equipamentos para Melbourne, Austrália, onde dia 9 será a abertura da temporada. Se os tempos fossem outros, ou seja, a lógica servisse de elemento básico para se projetar o que deve ocorrer nas primeiras etapas do campeonato, a Ferrari estaria, mesmo com o modelo F2002, novamente em vantagem. Mas tudo mudou na Fórmula 1, em especial o regulamento esportivo. E agora são tantas as variáveis que, como lembrou Frank Williams na última quarta-feira, "tudo pode mesmo acontecer."