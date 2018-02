Massa testa a Ferrari na quarta-feira O brasileiro Felipe Massa estréia oficialmente como piloto titular da Ferrari na próxima quarta-feira. A equipe irá testar o carro no circuito de Vallelunga, próximo a Roma, na Itália. ?Meu objetivo é lutar pelas primeiras colocações desde a abertura da temporada?, disse o piloto brasileiro, que trocou a Sauber pela Ferrari na temporada 2006 da Fórmula 1. Uns chegam, outros saem - Já Rubens Barrichello pilotará para a Ferrari pela última vez neste fim de semana, na tradicional festa da equipe no autódromo de Mugello, perto de Florença, na Itália. Com a transferência acertada para a BAR, o brasileiro deverá levar o pai e o avô, todos chamados Rubens, para sentirem de perto um pouco das emoções da Fórmula 1 com um carro de 3 lugares. O primeiro teste de Rubinho com o carro da BAR-Honda será apenas em janeiro.