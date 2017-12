Massa "testa" as ruas de São Paulo Ele vive na Suíça, onde, segundo contou, "quando um pedestre põe o pé na rua, os motoristas param". Felipe Massa, de 20 anos, foi o primeiro piloto a desembarcar no País para GP do Brasil de Fórmula 1, domingo, em Interlagos. Logo ao deixar o aeroporto, Massa teve de voltar a conviver com o trânsito da cidade natal. A convite do Estado, Massa percorreu ruas e avenidas de São Paulo no horário de rush, mostrando as diferenças entre circular na Europa e na maior cidade do País. "O que mais me choca aqui é a questão dos motoqueiros. Tenho de dirigir pensando em não invadir o que eles consideram seu espaço", disse. "Não posso ficar exatamente atrás do carro à minha frente. Preciso deixar um espaço maior, indo mais para a direita ou para a esquerda, para que eles não arranquem meu espelho, chutem meu carro ou, pior, queiram me espancar." Leia mais no Estadão