Massa testa com a Ferrari e dá 30 voltas em Mugello O piloto Felipe Massa teve que esperar até a tarde desta terça-feira para voltar a testar com a Ferrari, continuando a readaptação às pistas após o acidente sofrido no GP da Hungria de Fórmula 1, ainda em julho. Por causa do mau tempo em Mugello, na Itália, o brasileiro não pôde permanecer no cockpit por muito tempo, completando 30 voltas no autódromo antes do anoitecer.