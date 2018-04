Massa testa novo carro da Sauber A organização suíça, pela qual correrá Felipe Massa este ano, fez nesta terça-feira em Fiorano, circuito da Ferrari, seu primeiro teste de pista com o modelo C21. O alemão Nick Heidfeld, sob frio intenso, completou 59 voltas, sendo a melhor 1min00s52. O recorde é de Michael Schumacher, que segunda-feira registrou 58s783, mas sob condições de clima bem melhores. "O mais importante é que o carro não apresentou nenhum problema", disse Heidfeld. Massa andou também com o modelo do ano passado, C20, e fez 1min01s43 (65). Nesta quarta-feira o brasileiro experimenta o C21. Valência - A McLaren se adapta cada dia mais aos pneus Michelin. Nesta terça-feira, David Coulthard foi novamente o mais veloz nos treinos que estão sendo realizados no circuito Ricardo Tormo, em Valência. O escocês obteve 1min13s353 (47). Seu companheiro, Kimi Raikkonen, ficou em segundo, com 1min13s510 (32), e Juan Pablo Montoya, Williams, em terceiro, 1min14s193 (42). O brasileiro Antonio Pizzonia, piloto de testes da Williams, marcou o sétimo tempo, 1min14s946 (38).