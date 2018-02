Massa testa novo motor na Ferrari O piloto brasileiro Felipe Massa realizou nesta quarta-feira o seus primeiros testes como o carro da Ferrari - equipe pela qual vai correr na temporada 2006. Massa deu 46 voltas com o carro de 2004, mas equipado como o novo motor V8, que deverá ser usado na próxima temporada. Na sua melhor passagem, marcou o tempo de 1minuto14s. 366. O brasileiro voltará às pistas nesta quinta-feira para a segunda bateria de testes. A Ferrari programou outras sessões de treinos entre 1º e 3 de novembro. A partir de 2006, os motores V8, vão substituir os V10. Massa disse não temer uma eventual concorrência de Valentino Rossi - o campeão de MotoGP que estaria sendo sondado pela Ferrari para ser piloto de testes. Quando questionado se temia uma possível concorrência com Rossi, Massa foi enfático. "Não. Ele é um grande talento, mas nas motos. A Fórmula 1 é completamente diferente. Se a Ferrari escolhe um piloto é para ganhar. Eu tenho certeza do meu futuro na Fórmula 1", declarou o brasileiro ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Felipe Massa, de 24 anos, disse estar otimista. "Estou feliz por ter a oportunidade de fazer todos os testes. Tenho muito o que aprender, e quanto mais testes fizer melhor serei nas corridas", completou. "Já penso como será o próximo ano, se terei o carro dos meus sonhos, se poderei ganhar uma corrida logo e, talvez, lutar pelo título. Mas, no entanto, sigo com os pés no chão", avaliou. Massa garante não estar preocupado com uma suposta crise na Ferrari, conseqüência da temporada ruim em 2005. "Chego de uma equipe pequena e darei um passo importante. Na próxima temporada também mudarão muitas coisas, como os treinos classificatórios, os motores, as regras. A Ferrari se adaptará em breve, está capacitada para fazê-lo", afirmou o brasileiro.