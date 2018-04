Massa testará Ferrari de 2008 em circuito espanhol

Enquanto ainda esperam os primeiros testes com os carros de 2010, no início de fevereiro, os pilotos da Fórmula 1 tentam manter a forma em atividades com modelos antigos. Na sexta-feira será a vez de Felipe Massa usar esta tática. O brasileiro treinará com uma Ferrari de 2008 no circuito de Barcelona, sede do GP da Espanha.

A sessão de treinos será a terceira de Massa com um carro de Fórmula 1 desde seu acidente nos treinos para o GP da Hungria, em junho de 2009. Desde então, ele já pilotou um modelo de 2007 nas pistas de Fiorano e Mugello, ambas na Itália.

"Como a pista e o carro estavam disponíveis, achei que seria útil participar de um dia de atividade para continuar ganhando confiança para meu retorno à Fórmula 1", disse Massa.

A Ferrari está com uma equipe de testes em Barcelona acompanhando as atividades do italiano Valentino Rossi, da MotoGP. Rossi começou os trabalhos na quarta-feira e deve encerrar seus treinos nesta quinta.