Massa treina com modelo 2008 da Ferrari na Espanha

O brasileiro Felipe Massa voltou às pistas nesta sexta-feira. Ele participou de uma sessão de treino com o modelo F2008 da Ferrari no Circuito de Barcelona, sede do GP da Espanha. O piloto completou 90 voltas, cerca de 400 km, no traçado espanhol.

O retorno de Massa se deve aos treinos do italiano Valentino Rossi, da MotoGP, que comandou o mesmo modelo na quarta e na quinta. O brasileiro, que busca recuperar sua melhor forma, aproveitou a chance para voltar ao assento de um carro da Ferrari.

Foi a terceira sessão de treinos do brasileiro desde seu acidente em junho de 2009. Desde então, ele já pilotou um modelo de 2007 nas pistas de Fiorano e Mugello, ambas na Itália.

Desta vez, ele pilotou o modelo F2008, com o qual foi vice-campeão há dois anos. O bom tempo, que não apareceu nas sessões de Rossi, ajudou o brasileiro, que usou pneus da GP2 para voltar a sua melhor física.

"Foi uma maneira perfeita de melhorar a minha forma aqui em Barcelona. Estou muito feliz por ter tido mais esta oportunidade atrás do volante de um carro da Fórmula 1. Mal posso esperar para sentar no novo carro e pilotar novamente", declarou o brasileiro, ao final da sessão.