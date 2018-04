Massa treina na F-1 a partir de terça A temporada de estréia de Felipe Massa na Fórmula 1 começa na próxima terça-feira (08) na Espanha. O novato brasileiro participará da primeira sessão de testes coletivos marcada para Barcelona e que se estenderá até dia 10. Ainda com o Sauber C20, Massa conhecerá também uma dos vários circuitos incluídos no calendário e onde jamais correu. O alemão Nick Heidfeld, iniciando seu segundo ano na Sauber e o terceiro na Fórmula 1, também treinará na Catalunha. Massa viaja hoje à noite para a Suíça. Ele se encontrará com a equipe na sede de Hinwil antes do embarque para a Espanha, provavelmente na próxima segunda-feira. ?Ainda preciso saber dos detalhes da programação. Por enquanto, só sei que vamos ter dois carros do ano passado, mas com alguns poucos componentes do C21. Como o novo motor é completamente diferente, o carro também mudará bastante. Então, basicamente, teremos em Barcelona o mesmo carro de 2001?, disse. O novo modelo da Sauber deverá sair à pista no dia 15 em Fiorano, na Itália.