Massa: três temporadas de paixão Quando chega aos eventos ao lado do namorado Felipe Massa, Raffaela Bassi evita os flashs e holofotes. Escapa para algum canto e prefere ficar em algum lugar mais reservado. "Não sou Maria Capacete", garante a moça. Os dois namoram há três anos e vão a quase todas as etapas da Fórmula 1 juntos. A loira, de 27 anos, resistiu bravamente às investidas de Massa. "Nos conhecemos no Guarujá. Tenho uma amiga que namorava o amigo dele. O Felipe ficou um tempo e eu fugia como o diabo da cruz. Tinha tudo para dar errado: ele é mais novo que eu (tem 24 anos), é piloto e não mora no Brasil. Mas depois, em São Paulo, saímos e não nos separamos mais", lembrou Raffaela, que trabalha na criação de modelos para a Guaraná Brasil, uma grife feminina da qual os pais são donos. E o que Felipe Masss viu na namorada? "Primeiro de tudo, ela é muito bonita. Depois, porque é inteligente e séria", elogia o piloto da Sauber. Assim que soube que o namorado iria para a Ferrari, Raffaela providenciou uma surpresa. "Só eu e poucas pessoas da família sabiam. Então, convidei nossas famílias para um jantar e apresentei um vídeo que eu mesma fiz com imagens do Felipe na pista. Ele se emocionou demais", conta. Após tanto tempo de convivência, Raffaela acredita que achou o namorado perfeito: "Quando vou com ele para algumas etapas, aproveito e vejo as últimas tendências da moda. Ele até me ajuda. Tem vezes que saímos e ele aponta: ´Olha aquela calça, olha aquela blusa.´, acaba me ajudando. Se eu tivesse alguma outra profissão, acho que seria impossível manter um relacionamento", contou. E qual roupa que cai melhor em Felipe? "Adoro quando ele veste calça jeans e camiseta branca ou cinza. Acho que fica bonito nele", disse Raffaela, que admite que o maior defeito do piloto é a teimosia. "Já melhorou bastante, principalmente porque com a convivência fomos nos conhecendo melhor. Além disso, ele é super fechado, tem vezes que não consigo tirar uma palavra dele." O piloto admite: "É verdade. Sou um pouquinho teimoso. Mas com uma ou outra conversa a gente entra em um acordo sempre."