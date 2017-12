Massa vê evolução mas já pensa no próximo GP

A McLaren superou a Ferrari em um treino de classificação pela terceira vez seguida nesta temporada, depois de um domínio total do time italiano nas quatro primeiras corridas do ano. Com este retrospecto, o resultado da classificação para o GP dos Estados Unidos não chegou a surpreender Felipe Massa, o terceiro no grid, logo atrás da dupla do time inglês. Mesmo assim, o brasileiro achou algo positivo. "Todos viram que estamos um pouco mais perto deles, mas não o suficiente. O que temos de fazer é estar à frente, e não simplesmente perto. Mas é preciso reconhecer que nossa situação é melhor que há uma semana, no Canadá", disse Massa, que também largou em terceiro em Montreal, mas acabou desclassificado. "Tivemos um fim de semana difícil no Canadá e, por isso, largar da segunda fila não pode ser considerado um desastre. Sabemos que as McLaren estão sendo muito fortes em todas as corridas, e aqui voltarão a ser", afirmou. Como não houve nenhum treino e, teoricamente, nenhuma modificação nos carros entre os GPs do Canadá - no último final de semana - e dos Estados Unidos, o brasileiro já parece conformado em não lutar pela vitória e pensa na etapa francesa. "Vendo os resultados das duas últimas corridas, o resultado de hoje [sábado] não pode ser considerado surpreendente. Temos de lutar até o final", afirmou. "Pensaremos já na corrida da França, em duas semanas. Teremos 15 dias para trabalhar no carro e isso será crucial" Barrichello tem mais um dia duro com a Honda Com o 15.º lugar no grid, Rubens Barrichello deixou a diplomacia um pouco de lado o otimismo costumeiro. O brasileiro admitiu que está desapontado com o fraco rendimento de seu Honda em Indianápolis. "Eu fiz tudo o que pude e estou desapontado de não ter chegado à terceira fase da classificação." "Foi muito difícil conseguir um equilíbrio realmente bom para o carro e a cada vez que íamos para a pista ele parecia muito diferente. O carro estava saindo muito de traseira na minha última tentativa, no final da segunda fase, o que realmente não ajudou", disse o brasileiro. "Temos de esperar que nossa estratégia nos permita tirar o máximo de qualquer oportunidade de melhorar durante a corrida e chegar mais à frente."