Massa vence e dispara na F-3.000 O paulista Felipe Massa disparou na liderança do Campeonato Europeu de Fórmula 3000 ao conquistar a segunda vitória consecutiva. Desta vez, Massa dominou amplamente a segunda etapa, disputada no Autódromo italiano de Pergusa, na Sicília. Atual campeão europeu e italiano de Fórmula Renault, o piloto de 20 anos liderou todas as 29 voltas, depois de largar na pole position. O show só não foi ainda mais completo porque coube ao italiano Alessandro Piccolo a melhor volta da corrida. No warm-up, no entanto, Massa quebrou o recorde do circuito ao registrar o tempo de 1min31s957, superando a marca existente desde 98 - 1min32s212 - que estava em poder de Juan-Pablo Montoya. Com o resultado, Massa aumentou a sua vantagem na classificação do campeonato. Soma agora 20 pontos, contra 10 dos italianos Thomas Biagi e Alessandro Piccolo. A classificação final em Pergusa: 1) Felipe Massa (Brasil), Draco Racing, 29 voltas em 45min25s550 (189,609 km/h) 2) Alessandro Piccolo (Itália), Sighinolfi Racing, a 5s531 3) Thomas Biagi (Itália), GP Racing, a 5s815 4) Alex Muller (Alemanha), Team Ginzani, a 15s252 5) Salvatore Tavano (Itália), Sighinolfi Racing, a 31s180 6) Michael Bentwood (Inglaterra), Fortec Motorsport, a 48s037.