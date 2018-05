Massa vence e leva o tri nas 500 Milhas da Granja Viana

O piloto Felipe Massa deu mais uma demonstração neste sábado de que está completamente recuperado do acidente que sofreu no GP da Hungria de Fórmula 1, ainda em julho. Em um desafio de resistência nas 500 Milhas da Granja Viana, a equipe de Massa venceu a 13.ª edição da tradicional competição de kart. Após 11 horas de prova, o piloto da Ferrari pôde comemorar o tricampeonato.

Nas 644 voltas pela pista localizada em Cotia, na Grande São Paulo, Massa se revezou principalmente com Lucas di Grassi, que ainda briga por uma vaga na próxima temporada da Fórmula 1. O outro piloto a correr na equipe vencedora foi Julio Campos. Massa já havia vencido a competição em 1997 a 2002, e, além do tri, também evitou o nono título de Rubens Barrichello.

Maior vencedor das 500 Milhas, Barrichello terminou em terceiro com sua equipe, que tinha pilotos como Tony Kanaan e Marco Andretti, ambos da Fórmula Indy. A segunda colocação da prova ficou com o time liderado por Ricardo Zonta. A equipe chegou duas voltas atrás de Massa, que iniciou e fechou a disputa com seu kart.

A prova começou às 12h30 de sábado e terminou pouco antes da meia-noite. Na largada, Massa estava em segundo, mas não demorou para superar o pole Bruno Junqueira. Apesar de a competição ter transcorrido sem grandes incidentes entre os pilotos, um acidente com Paulo Nelson assustou a todos. Depois de capotar na pista, ele foi levado ao hospital com uma fratura na clavícula.

A prova na Granja Viana foi a segunda disputada por Massa após se recuperar do acidente. No último final de semana, o piloto da Ferrari já tinha se destacado no Desafio das Estrelas, em Florianópolis. Também no kart, ele venceu uma das duas corridas e foi superado na classificação geral apenas pelo alemão Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1.