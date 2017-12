Massa vence em Ímola e dispara O paulista Felipe Massa (Hospital São Luiz/Varig/Brashidro) ganhou a 6ª etapa do Campeonato Europeu de Fórmula 3000, disputada neste domingo em Ímola, na Itália. A quarta vitória na temporada encerrou o período de duas corridas - Donington e Zolder - em branco e permitiu a Massa aumentar para 11 pontos a liderança que mantém sobre Thomas Biagi, segundo colocado na prova e na classificação geral. Dos demais brasileiros, o brasiliense Vítor Meira (Drugowich), terceiro no grid, largou mal e terminou em 5º, enquanto o catarinense Leonardo Nienkötter (Vipal) desperdiçou uma boa oportunidade de pontuar pela primeira vez ao chegar em 7º. O domínio de Massa em Ímola foi completo. Além da pole, também sua quarta no ano, foi o mais rápido nos treinos livres e no warm-up. Liderou de ponta a ponta as 29 voltas da prova, abriu vantagem sobre Biagi desde a largada, fez a melhor volta e recebeu a bandeirada com uma diferença de 14 segundos para o italiano. A rigor, o maior adversário de Massa foi o fortíssimo calor do verão europeu. As temperaturas em Ímola chegaram a 37 graus no ar e a 60 na pista. O resultado da prova em Ímola: 1 ? Felipe Massa (Brasil), Draco Junior Team, 29 voltas em 50min04s560 (171,407 km/h); 2 ? Thomas Biagi (Itália), GP Racing, a 14s225; 3 ? Alex Müller (Alemanha), Team Ghinzani, a 20s380; 4 ? Max Busnelli (Itália), Great Wall Racing, a 21s113; 5 ? Vítor Meira (Brasil), ADM Motorsport, a 46s339; 6 ? Gabriele Gardel (Suíça), GP Racing, a 46s920; 7 - Leonardo Nienkötter (Brasil), Uboldi Corse, a 47s445. A nova classificação do campeonato: 1, Felipe Massa, 40 pontos; 2, Thomas Biagi, 29; 3, Salvatore Tavano e Alex Müller, 20; 5, Alessandro Piccolo, 12; 6, Vítor Meira, 8; 7, Romain Dumas, 7; 8, Pólo Villaamil, 6; 9, Etienne Van der Linde e Max Busnelli, 4; 11, Gabriele Gardel, 3; 12, Michael Bentwood, Luca Vacis e Giovanni Montanari, 1 ponto. Próxima etapa: Nurburgring (Alemanha), 16 de setembro.