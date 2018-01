Massa vence Fórmula 3000 na Itália O paulista Felipe Massa, da Draco Racing, atual campeão europeu e italiano de Fórmula Renault, venceu de ponta a ponta a prova de abertura do Campeonato Europeu de Fórmula 3000, realizada neste domingo em Vallelunga, na Itália. Depois de conquistar a pole no sábado, Massa liderou as 44 voltas da corrida, fez a melhor volta e jamais foi ameaçado pelos adversários. O segundo e terceiro colocados foram italianos - Thomas Biagi e Alessandro Piccolo. Massa, que completará 20 anos na quarta-feira, reconheceu que a vitória foi mais tranqüila do que imaginava. ?Eu estava preocupado com a largada, porque seria a primeira corrida na categoria, mas consegui sair bem e tomar a ponta. Aos poucos, fui aumentando a vantagem sobre os outros pilotos até livrar 10 segundos. O carro estava perfeito e facilitou minha tarefa.? A segunda etapa está programada para Enna-Pergusa, na Sicília, no próximo dia 6 de maio.