Massa vence pela terceira vez seguida o GP da Turquia

Soberano assim como na classificação, Felipe Massa, da Ferrari, venceu o GP da Turquia deste domingo, disputado em Istambul. Foi a terceira vitória seguida do brasileiro no circuito, que conseguiu assim assumir a vice-liderança do campeonato e se aproximar do líder Kimi Raikkonen na classificação do campeonato. O finlandês da Ferrari terminou em terceiro, logo atrás de Lewis Hamilton, da McLaren. Veja também: Classificação - Pilotos e construtores Massa: 'Acho que mereço um passaporte turco' A terceira vitória de Massa no GP da Turquia Hamilton: GP da Turquia foi minha melhor corrida Massa: 'Acho que mereço um passaporte turco' Raikkonen não lamenta terceiro lugar no GP da Turquia Em dia de festa, Barrichello reclama de corrida monota Barrichello: 257 GPs e 15 anos de história Com o resultado na Turquia, Raikkonen ainda lidera, com 35 pontos, com Massa em segundo, com 28 pontos, empatado com o terceiro Hamilton (vantagem para o brasileiro no número de vitórias (2 a 1). Completando 257 Grandes Prêmios, Rubens Barrichello fez uma corrida conservadora, dentro dos limites do carro da Honda, e terminou em 14.º. Nelsinho Piquet (Renault) fez uma boa corrida. Apesar de ter cometido alguns pequenos erros, o brasileiro também foi protagonista de uma bela ultrapassagem sobre Jenson Button (Honda), na 36.ª volta. Ele terminou em 15.º. A Fórmula 1 volta se encontrar daqui a dois finais de semana para o tradicional GP de Mônaco, em Montecarlo. Lá Hamilton venceu no ano passado e Massa foi terceiro. A CORRIDA Na largada, Massa saiu bem e manteve a ponta. Heikki Kovalainen (McLaren) bobeou e caiu de segundo para quarto. Com isso, Hamilton subiu para segundo e Robert Kubica (BMW-Sauber) para terceiro. Raikkonen levou um toque de Alonso logo na primeira curva e caiu de quarto para sexto, logo atrás do espanhol. Mas 'corrida' durou apenas alguns metros. Nas última colocações, Fisichella acertou a traseira do carro de Nakajima logo na primeira curva. O italiano abandonou na hora e o japonês foi obrigado a parar no box para trocar a asa traseira. Safety Car na pista. Duas voltas depois, com a relargada, Raikkonen ganhou duas posições, por conta de uma parada prematura de Kovalainen no box e de uma ultrapassagem sobre Fernando Alonso (Renault). O finlandês já era quarto e ganhou o terceiro lugar de Kubica no intervalo entre as paradas. Apesar de dominar os treinos classificatórios, na corrida a coisa foi diferente para Massa. Na volta 24, logo após a primeira rodada de paradas no box, Hamilton conseguiu ultrapassar o brasileiro e abriu, uma vez que a McLaren optou por colocar menos combustível, o que obrigou o inglês a uma parada extra, que mais tarde lhe custou a liderança, mas garantiu o segundo lugar, à frente de Raikkonen. Classificação do GP da Turquia: 1.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 58 voltas em 1h26min49s451 2.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), a 3s779 3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 4s271 4.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), a 21s945 5.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), a 38s741 6.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), a 53s724 7.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), a 1min04s229 8.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), a 1min11s406 9.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), a 1min15s270 10.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), a 1min16s344 11.º - Jenson Button (ING/Honda), a 1 volta 12.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), a 1 volta 13.º - Timo Glock (ALE/Toyota), a 1 volta 14.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), a 1 volta 15.º - Nelsinho Piquet (BRA/Renault), a 1 volta 16.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), a 1 volta 17.º - Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso), a 1 volta Abandonos Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso), 24 voltas completadas Kazuki Nakajima (JAP) Williams), 1 Giancarlo Fisichella (ITA) Force India), 0