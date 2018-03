Massa vence primeiro duelo e faz a pole em Mônaco

Apesar de não gostar da pista, Felipe Massa mostrou que realmente vive o melhor momento de sua carreira. Neste sábado, o piloto da Ferrari derrotou o companheiro de equipe Kimi Raikkonen e fez a pole position para o GP de Mônaco. O finlandês teve de se contentar com a segunda colocação, à frente de Lewis Hamilton, da McLaren. Veja também: Massa, pole para ninguém colocar defeito Massa ainda pôs fim a jejum de poles brasileiras em Montecarlo. Desde Ayrton Senna, em 1991, que um piloto do Brasil não largava na posição de honra em Mônaco. Naquele ano, ele venceu de ponta a ponta. A largada para a etapa de Montecarlo deste domingo será às 9 horas (de Brasília) e a prova terá transmissão ao vivo pela Globo. Bastante pressionado pela equipe, mais uma vez, Nelsinho Piquet não conseguiu um bom resultado. O brasileiro da Renault sequer passou da primeira fase da classificação e vai largar apenas na 17.ª posição. Recordista de participações em Grandes Prêmios, Rubens Barrichello esperava um bom resultado em Mônaco, mas acabou atrapalhado no momento em que tentava se classificar para o Q3 - um acidente com David Coulthard (Red Bull) no Q2 paralisou a sessão - e classificou seu Honda apenas na 15.ª colocação, mas corre o risco de uma punição por ter atrapalhado Giancarlo Fisichella (Force India) ainda no Q1. Grid para o GP de Mônaco: 1.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min15s787 2.º - Kimi Raikkönen (FIN/Ferrari), 1min15s815 3.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min15s839 4.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min16s165 5.º - Robert Kubica (POL/BMW-Sauber), 1min16s171 6.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min16s548 7.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min16s646 8.º - Jamo Trulli (ITA/Toyota), 1min17s203 9.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min17s343 10.º - David Couthard (ESC/Red Bull), sem tempo 11.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min15s907 12.º - Jenson Button (ING/Honda), 1min16s101 13.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber), 1min16s455 14.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min16s479 15.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), 1min16s537 16.º - Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso), 1min16s806 17.º - Nelsinho Piquet (BRA/Renault), 1min16s933 18.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min17s225 19.º - Sebastien Vettel (ALE/Toro Rosso), 1min16s955 * 20.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), 1min17s823 * * punidos com a perda de 5 posições por trocarem as caixas de câmbio