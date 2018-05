Massa volta a guiar F-1 e completa 30 voltas em Mugello

O piloto da Ferrari Felipe Massa voltou a guiar nesta terça-feira um carro de Fórmula 1 no circuito particular da equipe italiana, confirmando sua recuperação depois do grave acidente que sofreu em julho.

A equipe disse que o brasileiro completou 30 voltas no circuito de Mugello antes do anoitecer guiando o carro de 2007, com o qual o finlandês Kimi Raikkonen conquistou o título mundial daquela temporada.

"Estou contente por ter entrado no carro e sempre é um prazer guiar numa pista como Mugello. Tudo correu bem. É uma pena que só pude guiar à tarde. Vamos torcer para que eu possa voltar amanhã", disse o piloto, segundo nota no site da Ferrari.

De acordo com a escuderia, Massa não foi para a pista na parte da manhã devido às condições climáticas adversas.

Massa, que já havia guiado o carro de 2007 em outubro para testar sua recuperação após o acidente, está na Itália para as celebrações de fim de ano da Ferrari.

O brasileiro, vice-campeão mundial em 2008, não disputa uma corrida desde que foi atingido por uma mola que se soltou do carro do compatriota Rubens Barrichello, nos treinos para o GP da Hungria. No mês passado, ele disputou uma tradicional prova de kart em Florianópolis e terminou em segundo, atrás do heptacampeão mundial de F1 e seu ex-parceiro de equipe Michael Schumacher.

Em 2010, Massa fará dupla na Ferrari com o espanhol Fernando Alonso.