Massa volta às pistas em treino com kart na Granja Viana

Felipe Massa está de volta às pistas 68 dias após o acidente no GP da Hungria de Fórmula 1. Ele está acelerando um kart na pista internacional da Granja Viana, em Cotia (cidade da grande São Paulo) na última fase de sua recuperação para retornar à Ferrari e à Fórmula 1.

Na segunda-feira o piloto brasileiro deu apenas sete voltas na pista devido à chuva. Seu médico, Dino Altman, o teria orientado a correr com o kart por pelo menos uma hora, para sentir suas reais condições físicas. Aparentemente, ele não reclamou de nada, mesmo com um número tão pequeno de voltas.

Massa se prepara para voltar a disputar uma competição no Desafio Internacional das Estrelas de kart, que acontecerá no fim de novembro, em Florianópolis (SC). Seu retorno à Fórmula 1 só deve acontecer na próxima temporada, apesar do desempenho ruim de seus substitutos nas últimas provas - os italianos Luca Badoer e Giancarlo Fisichella, que sequer pontuaram em quatro corridas. (com Reuters)