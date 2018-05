Massa voltará a testar com a Ferrari nos próximos dias

O brasileiro Felipe Massa terá mais um teste nos próximos dias após sua recuperação do acidente sofrido no GP da Hungria de Fórmula 1, ainda em julho. O piloto voltará a correr com um carro da Ferrari, assim como já fez em duas oportunidades nos últimos meses. O teste acontecerá ainda nesta semana, no circuito de Mugello, na Itália.

O anúncio do teste foi feito neste domingo pela Ferrari. A equipe revelou que a iniciativa partiu do próprio piloto. "Eu queria pular em um Fórmula 1 antes do fim do ano, então fiz o possível para estar em Maranello para isto", disse Massa, que participa dos eventos relacionados ao Natal na sede de escuderia. "Eu gostaria de agradecer à Ferrari por me dar este presente", completou.

Esta é a terceira vez que Massa testa com um carro da Ferrari desde o acidente. Em outubro, ele correu com o modelo utilizado pela equipe em 2007, o mesmo que testará novamente agora. Já em novembro, ele esteve no cockpit do modelo usado neste ano na Fórmula 1. Além disso, também já participou de dois eventos de kart no Brasil, mostrando que está recuperado.

Os novos testes de Massa com a Ferrari devem acontecer nesta semana, certamente antes do Natal. A escuderia italiana só não determinou o período por causa do mau tempo em Mugello. No entanto, a montadora garantiu que o brasileiro ainda não correrá nesta segunda-feira.