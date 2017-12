Mathias: o filho audaz de Nick Lauda Discreto, um rapaz magro, loiro, observa atentamente, a distância, o que se passa nos boxes das equipes da World Series. É Mathias Lauda, de 21 anos, filho de Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1, hoje diretor-geral da Jaguar. Em seu primeiro ano no automobilismo, Mathias disputa a F-Nissan 2000. "Sempre disse a meu pai que queria correr, mas ele nunca deixou. Falava que eu tinha de estudar e ponto final. Hoje, sei que foi por causa da minha mãe (Marlena), que o mataria se ele levasse a mim a e meu irmão (Luca, de 23 anos) para as pistas", conta. O primeiro teste de Mathias foi em 2001, em Brno, na República Checa, escondido dos pais. "Andei com Ford Puma, de turismo, e um Fórmula Ford velho." Os resultados foram tão bons que, quando contou a história ao pai ganhou de presente um teste em time profissional da F-3 inglesa. "Minha mãe ficou doente de verdade. Está melhor, mas tenho de ligar para ela após cada treino ou corrida." O pai mantém-se afastado. "Ele não move um dedo para me ajudar, nem mesmo para encontrar um patrocinador."