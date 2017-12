Matta é o 2º nos treinos de Monterey Kenny Brack foi o mais rápido no treino desta sexta-feira para o GP de Monterey, que será disputado neste domingo. Com isso, o piloto sueco da Chip Ganassi ganhou um ponto e garantiu vaga na primeira fila do grid, independentemente do resultado do qualifying, neste sábado. O brasileiro Cristiano da Matta, da Newman Haas, foi o segundo mais rápido.