Mau tempo adia estréia da nova Ferrari Apresentado oficialmente na última sexta-feira, o novo carro da Ferrari deveria estrear na pista nesta segunda. Mas o mau tempo em Maranello, na Itália, impediu o treino do italiano Luca Badoer, piloto de testes da equipe, com o F2005 - foi adiado para terça. Enquanto pilotos e equipes já estão desembarcando na Austrália, onde no domingo acontece a primeira prova da temporada 2005 da Fórmula 1, a Ferrari começa agora a testar seu novo carro. Afinal, nas quatro primeiras etapas do campeonato Schumacher e Rubinho vão pilotar uma adaptação do modelo do ano passado - o F2005 só estréia no GP da Espanha, em maio. Mas, nesta segunda-feira, a neve em Maranello impediu o primeiro treino do F2005. Assim, o início dos três dias de testes no circuito de Mugello, que pertence à própria Ferrari, começará apenas na terça.