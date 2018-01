Mau tempo atrapalha as 500 Milhas A chuva continua atrapalhando os treinos para o Pole Day (dia em que se define o pole position) das 500 Milhas de Indianápolis, que ocorre no sábado. Nesta terça-feira, o mau tempo atrasou a programação. Vencedor da prova no ano passado, Hélio Castro Neves tem sido o piloto mais procurado pelos torcedores. No domingo, quando chegou para o primeiro treino, ele foi recebido por milhares de pessoas, que gritavam o seu nome. "É impressionante o carinho do público. É difícil não se emocionar??, disse o piloto brasileiro da Penske.