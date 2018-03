Mau tempo atrapalha testes da Fórmula 1 O mau tempo, com chuva e ventos a 80 km/h, marcou o último dos quatro dias de treinos das equipes de Fórmula 1 no circuito francês de Paul Ricard. O próximo GP será o de San Marino, no dia 25, em Ímola. Nesta série de testes, o inglês Jenson Button, da BAR, que conseguiu a volta mais rápida ? na quinta-feira, marcou 1m06s301, na pista de 4.115 metro. O espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o que mais andou: um total de 800 quilômetros entre quarta e sexta-feira.