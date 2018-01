Mau tempo atrapalha treinos da Ferrari na Itália Os dois pilotos da Ferrari enfrentaram problemas e foram obrigados a encerrar os treinos antes do previsto, nesta quarta-feira, por causa da chuva e das baixas temperaturas durante os testes no Circuito de Maranello, na Itália. O alemão Michael Schumacher só conseguiu dar 17 voltas, marcando o seu melhor tempo em 1m23s564. Já o brasileiro Felipe Massa fez um pouco mais: 31 voltas, mas a sua melhor marca ficou em apenas 1m27s314. A Ferrari volta a treinar em Maranello nesta quinta-feira, para testar os pneus. O primeiro Grande Prêmio da temporada 2006 da Fórmula 1 acontece no dia 12 de março, no Bahrein.