Mau tempo obriga McLaren a cancelar o treino de Alonso A chuva e o frio obrigaram a McLaren a suspender os treinos desta sexta-feira programados para o circuito espanhol da Comunidade Valenciana Ricardo Tormo. Bicampeão, o espanhol Fernando Alonso esperava aproveitar o dia para promover alguns ajustes em seu novo carro, modelo MP4/22. O cancelamento do treino acabou frustrando a torcida espanhola, já que esse seria o primeiro teste de Alonso aberto ao público. Nos dois últimos dias, o bicampeão tinha registrado, com portões fechados, o tempo de 1min11s698. Ele espera diminuir essa marca nesta sexta. A opção por cancelar o treino também foi tomada para garantir a segurança de Alonso. Na última quinta, o inglês Lewis Hamilton, companheiro do espanhol, destruiu o carro após perder o controle e sair da pista. Apesar da gravidade do acidente, o piloto não sofreu nenhum ferimento. Alonso voltará a treinar com a McLaren na próxima quarta-feira, ainda no asfalto de Ricardo Tormo.