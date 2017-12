Maurício supera favoritos e fica com a pole na Stock Car Décimo colocado entre os 10 pilotos que disputam o título nos playoffs, Ricardo Maurício (Katalogo) surpreendeu os favoritos e garantiu neste sábado, em Jacarepaguá, a pole position para a etapa do Rio de Janeiro, a penúltima da temporada da Stock Car V8. Líder do campeonato com 247 pontos, Cacá Bueno (Eurofarma-RC) vai largar em segundo, com Hoover Orsi (NasrCastroneves) em terceiro no grid. Vice-líder do campeonato com 237 pontos, Felipe Maluhy vai largar apenas na oitava posição, no entanto, bem melhor posicionado que o atual bicampeão da categoria. Giuliano Losacco (Medley), terceiro na tabela com 236 pontos, conseguiu apenas o 18.º lugar no grid. A prova deste domingo pode definir o título em favor de Caca Bueno, que precisa vencer e torcer para uma combinação de resultados. A previsão do tempo aponta que a temperatura na pista deve passar dos 30°C, o que pode elevar a temperatura dentro dos carros à aproximadamente 60°C. A corrida tem início programado para as 10h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela Red Globo. Os tempos em Jacarepaguá foram estes: 1.º - Ricardo Maurício (SP/Katalogo/ML), 1min18s945 2.º - Cacá Bueno (RJ/Eurofarma-RC/ML), 1min19s218 3.º - Hoover Orsi (MS/NasrCastroneves/WB), 1min19s445 4.º - Luciano Burti (SP/Petrobras-Action Power/WB), 1min19s349 5.º - Tarso Marques (PR/Terra Avallone/CA), 1min19s516 6.º - Marcos Gomes (SP/F&F/WB), 1min19s376 7.º - Antonio Jorge Neto (SP/Eurofarma-RC/ML), 1min19s532 8.º - Felipe Maluhy (SP/Terra Avallone/ML), 1min19s540 9.º - Ingo Hoffmann (SP/Filipaper/ML), 1min19s515 10.º - Luis Felipe Gama ((SP/Scuderia 111/CA), 1min19s834 11.º - Thiago Camilo (SP/Vogel/CA), 1min19s659 12.º - Nonô Figueiredo (SP/Scuderia 111/CA), 1min19s664 13.º - Thiago Marques (SP/Petrobras-Action Power/WB), 1min19s666 14.º - Valdeno Brito (PB/L&M/CA), 1min19s693 15.º - Rodrigo Sperafico (PR/Neosoro JF/CA), 1min19s744 16.º - Allam Khodair (SP/Sorriso-Boettger/CA), 1min19s772 17.º - Mateus Greipel (SC/RC3 Bassani/CA), 1min19s776 18.º - Giuliano Losacco (SP/Medley-A.Mattheis/CA), 1min19s795 Legenda: ML - Mitsubishi Lancer VB - Volkswagen Bora CA - Chevrolet Astra