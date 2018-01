Max Biaggi é piloto oficial da Honda O italiano Max Biaggi será piloto oficial da japonesa Honda no MotoGP de 2005. Biaggi será parceiro do americano Nicky Hayden, na Repsol Honda, após o acordo com a Honda Racing Corporation. O piloto, de 33 anos, é quatro vezes campeão mundial (ganhou 42 GPs). Biaggi estreará a Honda RC211V, de 23 a 25, no Circuito de Sepang, Malásia, em preparação ao Mundial, a partir de 10 de abril, em Jerez (Esp).