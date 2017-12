Max Biaggi fica com a pole nas 500cc O italiano Max Biaggi conquistou a primeira colocação do grid de largada das 500cc para o GP da República Checa de Motovelocidade, que acontece neste domingo. O líder do Mundial, após 9 etapas disputadas, Valentino Rossi (Itália) ficou logo atrás do pole, em segundo lugar. O terceiro é outro italiano, Loris Capirossi. O brasileiro Alexandre Barros obteve apenas o 9º melhor tempo. Nas 125cc, a pole ficou com o espanhol Toni Elias. E nas 250cc, o japonês Tetsuya Harada garantiu a primeira posição do grid. Confira o grid de largada das 500cc para o GP da República Checa: 1º Max Biaggi (Itália) - 2m00s347 2º Valentino Rossi (Itália) - 2m00s503 3º Loris Capirossi (Itália) - 2m00s675 4º Jurgen Vd Goorberg (Holanda) - 2m00s949 5º Garry McCoy (Austrália) - 2m01s092 6º Kenny Roberts (Estados Unidos) - 2m01s142 7º Carlos Checa (Espanha) - 2m01s265 8º Alex Crivillé (Espanha) - 2m01s421 9º Alexandre Barros (Brasil) - 2m01s452 10º Sete Gibernau (Espanha) - 2m01s486 11º Norick Abe (Japão) - 2m01s755 12º Olivier Jacque (França) - 2m01s764 13º Tohru Ukawa (Japão) - 2m02s109 14º José Luis Cardoso (Espanha) - 2m02s802 15º Noriyuki Haga (Japão) - 2m02s823